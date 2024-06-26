Fransız aşırı sağcı Bardella, seçimi kazanırsa göç akışını büyük ölçüde azaltacağını belirtti

Fransa'da erken genel seçime katılan 3 önemli partinin temsilcileri, Fransız TF1 kanalında, ekonomi, enerji, göç gibi konularda seçim vaatlerini tartıştı.

Müzakereye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, Bardella ve iktidar partisi Rönesans'ı temsilen Fransa Başbakanı Gabriel Attal katıldı.

Bardella, ülkede doğan göçmenlerin, Fransız vatandaşlığının otomatik olarak almasını istemediğini belirterek, ülkede meşru yollarla bulunmayan yabancılar için ücretsiz sağlık hizmetini kaldırmak istediğini söyledi.

"Ülkede, otoriteyi ve güvenliği yeniden sağlayacağım" diyen Bardella, seçimi kazanıp başbakan olduğu takdirde Fransa'ya göç akışlarını büyük ölçüde azaltma vaadinde bulundu.

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Jordan Bardella, "Milyonlarca Fransız, bugün Fransa'yı tanıyamıyor, büyüdükleri ülkeyi tanıyamıyor. Aslında bu çılgın kitlesel göç politikasına artık bir son vermemizi istiyorum." ifadesini kullandı.

LFI lideri Bompard, aşırı sağcı rakibi Bardella'nın göçle ilgili vaatlerini eleştirdi.

Bompard, Bardella'nın da ailesinin kısmen göçmen asıllı olduğuna işaret ederek, "Kendi atalarınız, Fransa'ya geldiğinde, siyasi atalarınız söylediklerinizin aynısını diyordu." dedi.