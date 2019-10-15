Fransa - Türkiye maçının yazar yorumları

Bence zaten Arnavutluk'u yenerek garantilemiştik ama dünkü 1 puanla bu iş tamamdır artık. Tek tek tüm ekibi dahil olmak üzere Şenol Güneş'e hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Ama bu jenerasyonun temellerini atan Lucescu'yu da unutmadan teşekkür etmek istiyorum. Euro 2020 çok iyi bir takım izleyecek.