Fransa Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Fransa Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Felsefe, sanat, kültür ve mimari açısından da dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olan Fransa, kelime anlamı olarak Frankları ülkesi manasına gelmektedir. Sahip olduğu toprakların şekli sebebiyle kendi halkı arasında Altıgen olarak da isimlendirilen Fransa nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Fransa para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Fransa Nerede?

Fransa hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Batı Avrupa coğrafyasının önemli güçlerinden bir tanesi olan Fransa; kuzeyde Manş Denizi, Lüksemburg ve Belçika, güneyde İspanya ve Akdeniz, doğuda ise İtalya, Almanya ve İsviçre ile komşudur. 17. yüzyıldan itibaren dünya siyasetindeki etkinliğini arttırma başlayan Fransa; 18. yüzyıldan itibaren ise büyük bir sömürge imparatorluğu haline gelmiştir.

Günümüzde de satın alma gücü açısından dünyanın en güçlü yedinci ülkesi olan Fransa hem Avrupa Birliği’nin hem de NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Fransa Başkenti

Bir Batı Avrupa ülkesi olan Fransa’nın başkenti, Paris’tir. Fransa’nın başkenti olmasının yanında sahip olduğu nüfus gücüyle Fransa’nın en kalabalık şehri olarak da bilinen Paris, toplam ülke nüfusunun yaklaşık %20’sine ev sahipliği yapmaktadır. 1 yıl boyunca ağırladığı turist sayısı bakımından, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında da yer alan Paris sahip olduğu mimari eserler, müzeler ve şehrin simgesi olan Eyfel Kulesi ile göz alıcı dünya şehirleri arasında yer almaktadır.

Fransa Nüfusu

2023 verilerine göre Fransa’nın nüfusu 68 milyonu aşmıştır. 555.695 kilometrekarelik bir alana yayılan bu nüfus ile Fransa, Almanya’dan sonra Avrupa Birliği’nin en kalabalık üyesi durumundadır. Aldığı göçler sebebi ile etnik açıdan da oldukça çeşitlilik gösteren Fransa’da 6 milyon Mağripli ve 2.5 milyon kadar da Afrikalı yaşadığı bilinmektedir.

Sahip olduğu nüfusun %40’ı tarih boyunca aldığı göçler ile şekillenmiş olan Fransa’daki nüfusun yaklaşık %50’si Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Buna ek olarak Katoliklere oranla az sayıda da olsa Hristiyanlığın diğer mezheplerine ve Yahudiliğe mensup vatandaşların da yaşadığı Fransa’da Müslümanların sayısı ise 6 milyonu bulmaktadır.

Fransa Para Birimi

Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Fransa, 1999 yılında oluşturulan Euro Birliği’ne katılmış ve diğer 20 Avrupa Birliği üyesi ile beraber, resmi para olarak Euro’yu kullanmaya başlamıştır. Fransa, Avrupa Birliği ortak para birimi olan Euro’ya geçmeden önce ise Fransız frangını kullanmıştır. Tarihi daha eskilere dayanmasına rağmen, frangın Fransa’da resmi para birimi olarak kullanıldığı ilk tarih ise 1795’tir.

Fransa Bayrağının Anlamı

Mavi, beyaz ve kırmızı renge sahip üç eşit dikey çizgiden oluşan Fransa bayrağı, tarihte ilk kez 27 Ekim 1790’da Fransa’nın resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Bayrağın ilk ortaya çıktığı yıllarda mavi ile beyaz renkler, Paris’in geleneksel renkleri olması sebebiyle Paris’i; beyaz ise Bourbon Sarayı’nı temsil etmekteydi. Ancak ilerleyen yıllarda bayrağın üzerindeki bu renkler farklı şekilde yorumlanmış ve mavi renk hürriyetin, beyaz renk eşitliğin, kırmızı renk ise kardeşliğin sembolü olarak değerlendirilmiştir.

Fransa Şehirleri

Fransa’da 5 tanesi denizaşırı olmak üzere toplam 96 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerden öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Paris

Marsilya

Lyon

Toulouse

Bordeux

Strazburg

Lille

Rennes

Saint-Etienne

Montpellier

Reims

Fransa Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Fransa arasındaki saat farkı 1 saattir ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Fransa’dan 1 saat ileridir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram