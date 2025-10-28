Fransa Ligue 1'de 9. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 9. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Lille, Lyon, Paris SG ve Marsilya haftayı galibiyetle kapattı. Fransa Ligue 1'de 9. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fransa Ligue 1'nin 9. haftasında son oynanan mücadele, Lyon ile Strasbourg arasındaki karşılaşmaydı.
Lyon, kendi evindeki mücadelede Strasbourg'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 18 puana yükseldi.
Lille, sahasında ağırladığı Metz'i 6-1 mağlup ederek 17 puana ulaştı; Metz ise haftayı 2 puanda kapadı.
Bu hafta deplasmanda Lens'e karşı mücadele eden Marsilya, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 18 puanla tamamladı; Lens ise puanını 19'a yükseltti.
Brest'e ligin 9. haftasında konuk olan Paris SG, rakibini 3-0 yenerek 20 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Brest ise 9 puanda kaldı.
Lig'in 9. haftasında Nantes deplasmanda Paris FC'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nantes oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Monaco, zorlu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Lig'in 9. haftasında Nice deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
Havre, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Havre oldu.
Ligin bu haftasında Angers ile Lorient karşı karşıya geldi.