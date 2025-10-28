Fransa Ligue 1'de 9. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'nin 9. haftasında son oynanan mücadele, Lyon ile Strasbourg arasındaki karşılaşmaydı.

Lyon, kendi evindeki mücadelede Strasbourg'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 18 puana yükseldi.

Lille, sahasında ağırladığı Metz'i 6-1 mağlup ederek 17 puana ulaştı; Metz ise haftayı 2 puanda kapadı.

Bu hafta deplasmanda Lens'e karşı mücadele eden Marsilya, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 18 puanla tamamladı; Lens ise puanını 19'a yükseltti.

Brest'e ligin 9. haftasında konuk olan Paris SG, rakibini 3-0 yenerek 20 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Brest ise 9 puanda kaldı.

Lig'in 9. haftasında Nantes deplasmanda Paris FC'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nantes oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Monaco, zorlu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Lig'in 9. haftasında Nice deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Havre, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Havre oldu.

Ligin bu haftasında Angers ile Lorient karşı karşıya geldi.