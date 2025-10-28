Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 9. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 9. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Lille, Lyon, Paris SG ve Marsilya haftayı galibiyetle kapattı. Fransa Ligue 1'de 9. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 9. haftanın görünümü
        Fransa Ligue 1'nin 9. haftasında son oynanan mücadele, Lyon ile Strasbourg arasındaki karşılaşmaydı.

        Lyon, kendi evindeki mücadelede Strasbourg'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 18 puana yükseldi.

        Lille, sahasında ağırladığı Metz'i 6-1 mağlup ederek 17 puana ulaştı; Metz ise haftayı 2 puanda kapadı.

        Bu hafta deplasmanda Lens'e karşı mücadele eden Marsilya, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 18 puanla tamamladı; Lens ise puanını 19'a yükseltti.

        Brest'e ligin 9. haftasında konuk olan Paris SG, rakibini 3-0 yenerek 20 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Brest ise 9 puanda kaldı.

        Lig'in 9. haftasında Nantes deplasmanda Paris FC'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nantes oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Monaco, zorlu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Lig'in 9. haftasında Nice deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Nice oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Havre, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Havre oldu.

        Ligin bu haftasında Angers ile Lorient karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 9. Haftanın Sonuçları
        24.10.2025 21:45
        Paris FC
        1
        Nantes
        2
        İY(1-2)
        25.10.2025 18:00
        Stade Brest 29
        0
        Paris St Germain
        3
        İY(0-2)
        25.10.2025 20:00
        Monaco
        1
        Toulouse
        0
        İY(1-0)
        25.10.2025 22:05
        Lens
        2
        Marsilya
        1
        İY(1-1)
        26.10.2025 17:00
        Lille
        6
        Metz
        1
        İY(2-0)
        26.10.2025 19:15
        Rennes
        1
        Nice
        2
        İY(0-2)
        26.10.2025 19:15
        Auxerre
        0
        Havre AC
        1
        İY(0-0)
        26.10.2025 19:15
        Angers
        2
        Lorient
        0
        İY(1-0)
        26.10.2025 22:45
        Olympique Lyon
        2
        Strasbourg
        1
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 9. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		9 6 2 1 20 11
        2
        Lens
        		9 6 1 2 19 6
        3
        Marsilya
        		9 6 0 3 18 13
        4
        Olympique Lyon
        		9 6 0 3 18 4
        5
        Lille
        		9 5 2 2 17 11
        6
        Monaco
        		9 5 2 2 17 5
        7
        Strasbourg
        		9 5 1 3 16 6
        8
        Nice
        		9 4 2 3 14 -1
        9
        Toulouse
        		9 4 1 4 13 2
        10
        Rennes
        		9 2 5 2 11 -2
        11
        Paris FC
        		9 3 1 5 10 -3
        12
        Stade Brest 29
        		9 2 3 4 9 -3
        13
        Nantes
        		9 2 3 4 9 -3
        14
        Havre AC
        		9 2 3 4 9 -5
        15
        Angers
        		9 2 3 4 9 -6
        16
        Lorient
        		9 2 2 5 8 -9
        17
        Auxerre
        		9 2 1 6 7 -6
        18
        Metz
        		9 0 2 7 2 -20

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 10. Hafta Maçları
