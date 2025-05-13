Fransa Ligue 1'de 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 33. haftasının son maçı, Rennes ve Nice arasında oynandı.

Rennes, evindeki mücadelede rakibi Nice'yi etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Rennes puanını 38'e yükseltti.

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Lyon, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Monaco'a karşı 2-0 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Monaco puanını 58'e yükseltirken konuk ekip Lyon ise 54 puanda kaldı.

Marsilya, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Havre'yi etkili oyunuyla 3-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 59 puana ulaştı.

Lille, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Brest'e karşı direnç gösteremedi ve 2-0 mağlup olup, puan kaybetti. Lille için zor geçen bu maçın ardından Lille 57 puanda kaldı.

Montpellier'e ligin 33. haftasında konuk olan Paris SG, rakibini 4-1 yenerek 78 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Montpellier ise 16 puanda kaldı.

Toulouse, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Lens ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.