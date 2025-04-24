Fransa Ligue 1'de 30. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Fransa Ligue 1'de 30. haftanın görünümü
Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 30. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 78 puanla Paris SG lider ve hemen ardında onu 55 puanla Marsilya takip ediyor. İşte Fransa Ligue 1'de 30. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
St Etienne-Lyon arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 30. haftasının kapanışını yaptı.
Lille, evinde Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 53'e çıkardı; konuk ekip Auxerre puan alamayarak evine döndü.
Marsilya, kendi sahasındaki mücadelesinde Montpellier'i mağlup ederek 5-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 55'e yükseltti.
Paris SG, kendi evinde Havre'yi 2-1 mağlup ederek toplam puanını 78'e çıkardı; konuk ekip Havre ise haftayı 27 puanda tamamladı.
Bu hafta St Etienne'nin misafiri olan Lyon, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 51 puanla tamamladı; St Etienne ise puanını 27 yaptı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Rennes, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 38'e yükseltti.
Monaco ile Strasbourg ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Monaco 54 puana ulaşırken, Strasbourg ise 51 puana yükseldi.
Reims, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 mağlup etti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Nice, rakibi Angers'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 51'e yükseltti.
Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Brest'i 3-1 mağlup etti.