Fransa Ligue 1'de 30. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

St Etienne-Lyon arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 30. haftasının kapanışını yaptı.

Lille, evinde Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 53'e çıkardı; konuk ekip Auxerre puan alamayarak evine döndü.

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Marsilya, kendi sahasındaki mücadelesinde Montpellier'i mağlup ederek 5-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 55'e yükseltti.

Paris SG, kendi evinde Havre'yi 2-1 mağlup ederek toplam puanını 78'e çıkardı; konuk ekip Havre ise haftayı 27 puanda tamamladı.

Bu hafta St Etienne'nin misafiri olan Lyon, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 51 puanla tamamladı; St Etienne ise puanını 27 yaptı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Rennes, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 38'e yükseltti.

Monaco ile Strasbourg ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Monaco 54 puana ulaşırken, Strasbourg ise 51 puana yükseldi.

Reims, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 mağlup etti.

Zorlu müsabakada ev sahibi Nice, rakibi Angers'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 51'e yükseltti.