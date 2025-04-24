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        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
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        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
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        -2
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 30. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 30. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 30. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 78 puanla Paris SG lider ve hemen ardında onu 55 puanla Marsilya takip ediyor. İşte Fransa Ligue 1'de 30. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 30. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        St Etienne-Lyon arasındaki mücadele, Fransa Ligue 1'nin 30. haftasının kapanışını yaptı.

        Lille, evinde Auxerre'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 53'e çıkardı; konuk ekip Auxerre puan alamayarak evine döndü.

        Marsilya, kendi sahasındaki mücadelesinde Montpellier'i mağlup ederek 5-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 55'e yükseltti.

        Paris SG, kendi evinde Havre'yi 2-1 mağlup ederek toplam puanını 78'e çıkardı; konuk ekip Havre ise haftayı 27 puanda tamamladı.

        Bu hafta St Etienne'nin misafiri olan Lyon, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 51 puanla tamamladı; St Etienne ise puanını 27 yaptı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Rennes, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 38'e yükseltti.

        Monaco ile Strasbourg ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Monaco 54 puana ulaşırken, Strasbourg ise 51 puana yükseldi.

        Reims, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Toulouse'yi 1-0 mağlup etti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Nice, rakibi Angers'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 51'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Brest'i 3-1 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 30. Haftanın Sonuçları
        18.04.2025 21:45
        Rennes
        2
        Nantes
        1
        İY(1-0)
        19.04.2025 18:00
        Paris St Germain
        2
        Havre AC
        1
        İY(1-0)
        19.04.2025 20:00
        Monaco
        0
        Strasbourg
        0
        İY(0-0)
        19.04.2025 22:05
        Marsilya
        5
        Montpellier
        1
        İY(1-0)
        20.04.2025 16:00
        Lille
        3
        Auxerre
        1
        İY(2-0)
        20.04.2025 18:15
        Reims
        1
        Toulouse
        0
        İY(1-0)
        20.04.2025 18:15
        Nice
        2
        Angers
        1
        İY(1-0)
        20.04.2025 18:15
        Stade Brest 29
        1
        Lens
        3
        İY(1-2)
        20.04.2025 21:45
        Saint Etienne
        2
        Olympique Lyon
        1
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 30. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		30 24 6 0 78 55
        2
        Marsilya
        		30 17 4 9 55 20
        3
        Monaco
        		30 16 6 8 54 22
        4
        Lille
        		30 15 8 7 53 15
        5
        Nice
        		30 14 9 7 51 18
        6
        Olympique Lyon
        		30 15 6 9 51 17
        7
        Strasbourg
        		30 14 9 7 51 11
        8
        Lens
        		30 13 6 11 45 2
        9
        Stade Brest 29
        		30 13 5 12 44 -1
        10
        Rennes
        		30 12 2 16 38 5
        11
        Auxerre
        		30 10 8 12 38 -4
        12
        Toulouse
        		30 9 7 14 34 -1
        13
        Reims
        		30 8 8 14 32 -10
        14
        Nantes
        		30 7 10 13 31 -15
        15
        Angers
        		30 8 6 16 30 -19
        16
        Havre AC
        		30 8 3 19 27 -31
        17
        Saint Etienne
        		30 7 6 17 27 -35
        18
        Montpellier
        		30 4 3 23 15 -49

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 31. Hafta Maçları
        25.04.2025 21:45
        Paris St Germain
        Nice
        26.04.2025 18:00
        Strasbourg
        Saint Etienne
        26.04.2025 20:00
        Havre AC
        Monaco
        26.04.2025 22:05
        Olympique Lyon
        Rennes
        27.04.2025 16:00
        Angers
        Lille
        27.04.2025 18:15
        Montpellier
        Reims
        27.04.2025 18:15
        Lens
        Auxerre
        27.04.2025 18:15
        Nantes
        Toulouse
        27.04.2025 21:45
        Marsilya
        Stade Brest 29
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