Fransa liginde santra zamanı

Türk futbolcular Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille formasıyla mücadele edeceği Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) 2020-21 sezonunun ilk düdüğü yarın çalacak.
Olympique Lillois'nın şampiyon olduğu 1932-33 sezonuyla profesyonel döneme girilen, 2. Dünya Savaşı yüzünden 1939'dan 1945'e kadar ara verilen Ligue 1'in 83. sezonu yarın başlayacak.
Açılış maçı, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Bordeaux ile bir alt sırasında yer alan Nantes arasında oynanacak. Matmut Atlantique Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 20.00'de yapılacak.
Küme düşen Amiens ve Toulouse'un yerine yeni sezonda Lorient ve Lens mücadele edecek.
Ligue 1'de 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuş, nisanda tescillenmişti.
Lille takımında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Burak Yılmaz'da Ligue 1'e adım atacak.
Olympique Lyon'un Altay'dan bonuslarla beraber 3 milyon avroya kadrosuna kattığı Cenk Özkacar da ilk defa Ligue 1 heyecanı yaşayacak.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
- İlk haftanın programı
Yarın: Bordeaux-Nantes
22 Ağustos Cumartesi: Dijon - Angers, Lille - Rennes,
23 Ağustos Pazar: Monaco - Reims, Lorient - Strasbourg, Nimes - Brest, Nice - Lens
Yarın oynanması planlanan Olympique Marsilya-Saint Etienne maçı, Marsilya ekibinde Kovid-19 vakaları çıkması üzerine 17 Eylül'e ertelendi.
Bunun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Paris Saint-Germain'in (PSG) Metz ile yapacağı maç 16 Eylül, yarı finalde elenen Olympique Lyon'un Montpellier ile karşılaşacağı müsabaka 15 Eylül'de yapılacak.
Tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalan PSG, bu yılın en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.
Son 8 sezonun 7'sinde Ligue 1'i zirvede bitiren PSG, 2013-14 sezonundan bu yana Fransa'da verilen son 29 kupanın 25'ini müzesine götürdü. PSG bu süreçte lig ve Fransa Lig Kupası'nda 6'şar, Fransa Kupası'nda 5, Fransa Süper Kupası'nda ise 8 şampiyonluk kazandı.
Kadrosunda Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları barındıran Paris ekibi, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.
AVRUPA'NIN 5. EN DEĞERLİ LİGİ
İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga),İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ardından dünya futbolunun en değerli beşinci ligi konumundaki Ligue 1, oyuncuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Fransa liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,2 milyar avroyu geçiyor. PSG'nin 801,45 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de, Olympique Lyon 358,93 milyon avroyla 2'nci, Monaco ise 312,55 milyon avro değerle 3. sırada yer alıyor.
SAINT-ETIENNE 38 YILDIR ŞAMPİYONLUĞA HASRET
Profesyonel döneme geçilen 1932-1933 sezonundan bu yana Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne oldu. Son zaferini 1981'de yaşayan Saint Etienne, 38 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor.
Saint Etienne'i, 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya ve PSG takip ediyor. Bu üç takımı, 8'er şampiyonlukla Nantes ve Monaco izliyor.
Olympique Lyon'un 7, Reims ve Bordeaux'nun ise 6'şar şampiyonluğu bulunuyor.
LİG TARİHİNİN EN SKORERİ ONNİS
Ligue 1 tarihinin en golcü oyuncusu unvanını, 1971'den 1986'ya kadar formasını giydiği Monaco, Reims, Tours ve Toulon'da toplam 299 kez fileleri havalandıran Delio Onnis elinde tutuyor. Arjantinli santraforu, 255 golle Bernard Lacombe ve 216 golle Herve Revelli takip ediyor.
Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru ise Hırvat Josip Skoblar'a ait. Olympique Marsilya formasıyla 1970-71 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Skoblar, forma giydiği 36 lig maçında 44 kez ağları sarsmış ve Avrupa'da Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi olmuştu. İkinci sırada ise 2015-16 sezonunda giydiği PSG formasıyla ligde 38 gole imza atan İsveçli Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!