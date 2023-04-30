Fransa Kupası finalinde Macron protestosu

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Fransa'da Toulouse'un Nantes'a karşı galip geldiği Fransa Kupası final maçında, hükümetin emeklilik reformunu oylama yapılmadan meclisten geçirmesini protesto eden taraftar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Macron ve eşi Brigitte Macron, Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da Toulouse ve Nantes futbol takımlarının karşı karşıya geldiği Fransa Kupası finali maçını tribünden seyretti.

Maçın 49. dakikasında, emeklilik reformuna karşı taraftar, Macron'u ıslık çalarak protesto etti. Macron, maçın sonunda sahaya inmedi, galip gelen futbolcuları tribünde tebrik etti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, emeklilik reformuna karşı çıkan sendikaların taraftarlara maç öncesinde dağıttığı düdük ve kırmızı kartlar, girişte güvenlik görevlilerince toplandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Fransa Kupası final karşılaşması öncesi taraftarların yapmayı planladığı gösteriyi dün yasaklamış; ancak yasak Paris İdari Mahkemesinin kararıyla kaldırılmıştı. Bunun yanı sıra, Stade de France'ın etrafında şiddete başvurma ve kapkaç gibi gerekçelerle 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

EMEKLİLİK REFORMUNA KARŞI PROTESTOLAR Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.​​​​​​​ *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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