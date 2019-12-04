04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.
Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.
ÜLKEDE HAYAT DURACAK
Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.
Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.
Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak.
Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek.
SNCF'den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık'ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak.
Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor.
5-8 ARALIK'TA TREN BİLETİ SATILMAYACAK
Grevlerden esnafın da olumsuz etkilenmesi bekleniyor.
Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek.
Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.
Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor.
Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor.
MACRON YURT DIŞI ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ
Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.
Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor.
Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek.
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