İHA

Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren 6 Fransız arkadaş, Avrupa’dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye’ye ulaştı.

Türkiye’nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Erzincan’a, ardından da Bayburt’a vardı.

Bisikletle kat ettikleri yolları, illeri, doğayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan Fransız grup, Erzincan’da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt’a ulaştıklarını ifade etti.

Bayburt’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde İHA ekibine denk gelen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

“Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük” diyen Clémence Antoine, “Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt’a geldik. Buradan sonra Trabzon Of’a, Gürcistan ve Ermenistan'a devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver” dedi.

Bir başka bisikletçi ise “Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul'a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için İstanbul'da durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana kebap, lahmacun hepsi muhteşem” diye konuştu.

Bayburt’un ardından Trabzon’a doğru yol alan Fransız bisikletçi grup dünyanın en tehlikeli yollarından olarak kabul edilen Soğanlı Dağları'ndaki Derebaşı virajlarını aşıp burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundular.