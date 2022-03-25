Fransa'dan 'Rus gazı' açıklaması

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, Batı dünyası ve Rusya ekonomik yaptırımlar açıklamayan devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD ve Avrupa Birliği'ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu kaydederken, kendi para birimleri olan Ruble ile ödeme almayı planlıyor.

Fransız lider Macron, halen Rusya'nın Rus enerjisi için ruble ödeme taleplerini analiz ettiklerini belirtti.

Anlaşmaların, Rus enerjisi için Rus rublesi ödemesi talep etmenin yasak olduğunu gösterdiğini söyleyen Macron, "Rusya'nın Rus enerjisine yönelik ruble ödemeleri talebini neden kabul etmemiz gerektiğine dair bir neden göremiyorum" dedi.

Macron, Rusya'nın enerjisi için Rus Rublesi ödenmesi taleplerindeki amacın açıkça yaptırımlardan kaçınmak olduğunu söyledi.

Putin’in açıklamaları Rus para birimi üzerinde direkt etki gösterdi ve ruble, dolar ve avro karşısında güçlendi. Dolar/ruble paritesi yüzde 3’e yakın gerileyerek 3 Mart’tan bu yana ilk defa 100’ün altına indi. Avrupa’da 97 avrodan güne başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı ise Putin'in açıklamaları sonrası yüzde 22,42 artarak 118,75 avroya ulaştı.

"PUTİN'LE İLERLEYEN SAATLERDE KONUŞMAYI UMUYORUM"

Fransız lider Macron, Ukrayna'daki durum ve kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin çıkarılmasıyla ilgili, ilerleyen saatlerde Putin'le konuşmayı umduğunu söyledi.

Mariupol'de on binlerce sivil yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşıyor.