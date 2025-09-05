Fransa'dan 2 gollü galibiyet!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı. İşte günün sonuçları...
Giriş: 05.09.2025 - 23:48 Güncelleme: 05.09.2025 - 23:48
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.
Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- B Grubu
İsviçre-Kosova: 4-0
Slovenya-İsveç: 2-2
- C Grubu
Danimarka-İskoçya: 0-0
Yunanistan-Belarus: 5-1
- D Grubu
İzlanda-Azerbaycan: 5-0
Ukrayna-Fransa: 0-2
- I Grubu
İtalya-Estonya: 5-0
Moldova-İsrail: 0-4
- L Grubu:
Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
Karadağ-Çekya: 0-2
