        Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde | Dış Haberler

        Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde

        Fransa'daki mevcut merkez sağcı hükümet, bu akşamki zorlu güven oylamasını henüz atlatamamışken, iktidar ve muhalefet Başbakan François Bayrou sonrasında ülkenin nasıl yönetileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 08.09.2025 - 15:22
        Fransa'da gündem hükümet güven oylaması
        Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yerel saatle 15.00'ten itibaren merkez sağcı Bayrou hükümetinin tabi olacağı güven oylaması için olağanüstü oturum düzenlenecek.

        Muhalefet kanadındaki solcular, çevreciler ve aşırı sağcılar, Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini daha önce açıkladı.

        Henüz bu zorlu güven oylamasını atlatamayan hükümetin, Meclis'te yeterli desteği alamayıp düşeceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        İktidar ve muhalefet, Bayrou hükümetinin düşmesi halinde olası yol haritalarını görüşüyor.

        "Tüm senaryolara hazırlıklı olalım"

        Muhalefet kanadından Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini bir araya toplayıp bu akşam Meclis'in hızlıca feshedilmesi dahil tüm ihtimalleri görüştüğünü belirtti.

        Tondelier, "Bu, en olası senaryo değil ancak gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve aynı zamanda ortaklarımızla görüşmeler başlatmaya hazır oluruz." ifadelerini kullanarak, ilk planları arasında solcu veya çevreci bir başbakanın atanması olduğunu vurguladı.

        Bu ihtimalin gerçekleşmesine yakın olduklarına işaret eden Tondelier, "Tüm senaryolara hazırlıklı olalım." dedi.

        "Fransa her 3 ayda bir düşen hükümetlerin ritmiyle yaşayamaz"

        Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, LCI kanalına yaptığı açıklamada, "Fransa her 3 ayda bir düşen hükümetlerin ritmiyle yaşayamaz." diyerek, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

        Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ülkenin en önemli isimlerinden Senato Başkanı Gerard Larcher ile geçen hafta, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile de bugün Bayrou hükümetinin düşmesi sonrası senaryoları görüştü.

        Mevzuata göre Macron'un, Meclis'i feshetmeden önce Parlamento'nun iki kanadının başkanıyla görüşmesi gerekiyor.

        Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

        Macron tarafından 13 Aralık 2024'te Bayrou başbakan olarak atanmıştı. Kamu borçları ile darda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri de hükümetle muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

        Bayrou, mecliste 2026 bütçesinin masaya yatırmadan önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

        #Fransa
