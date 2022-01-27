Sokakta düşen fotoğrafçı hipotermiden öldü

18 Ocak'ta meydana geldiği belirtilen olayda, 84 yaşındaki fotoğrafçı René Robert akşam saatlerinde yürüyüşe çıktığı sırada sokak ortasında düştü.

Ancak kimse fotoğrafçıya yardım etmedi ve René Robert yerde yatarak saatlerce durdu. Sabaha karşı 6 sularında evsiz bir adam durumu farketmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Fotoğrafçı hemen hastaneye kaldırılsa da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğrafçının ölüm haberini arkadaşı gazeteci Michel Momponteu duyurdu. Momponteu, arkadaşının 6-7 saat boyunca yolun ortasında yattığını ancak kimsenin yardım için durmadığını belirtti.

1936 İsviçre doğumlu fotoğrafçı René Robert, ömrünün yarısını fotoğrafçılığa adamıştı. Robert son olarak eserlerinin büyük bir kısmını Fransa Millî Kütüphanesi'ne bağışlamıştı.