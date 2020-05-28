Fransa'da tedavi edilmeyen kanser hastası kadın yurda getirilecek

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın Reims şehrinde yaşayan, göğüs ve kemik kanseri ile savaşan Eskil'in, durumunun ağırlaşması üzerine başvurduğu Fransız hastanelerinde tedavisinin yapılmadığını söyledi.
Eskil ailesinin önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istediğini hatırlatan Sırakaya, büyük medeniyetin, yüz ölçümü, nüfus, para, teknolojiyle değil insanlığın yardımı için "Kimse yok mu?" dediği zor zamanlarda "Ben varım" diyerek el uzatan olduğunu dile getirdi.
"Bugün bunu gerçekleştiren bizim medeniyetimiz ve tüm dünyaya yardım elini uzatan ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir" ifadesini kullanan Sırakaya, Türkiye'nin, sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarına yardım elini uzattığını belirtti.
Gökyüzünde adeta bir hava köprüsü kurarak 100'den fazla ülkeden 80 binin üzerinde vatandaşını ülkesine taşıyan, ambulans uçaklarla dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşının imdadına yetişen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Fransa'da evine ambulans gönderilmeyen, ilerleyen hastalığına rağmen morfin verilip hastaneye alınmayan Emine Eskil Ablamızın yardım çağrısına elbette sessiz kalamazdık. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler." diye konuştu.
Sırakaya, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk vatandaşlarının "kırmızı çizgileri" olduğunu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden devletin, her hal ve şartta tüm imkanlarla onların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
Eskil'in, ambulans uçakla en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini bildiren Sırakaya, "Yavrularının kokusunu sağlıkla içine çekmek isteyen Emine Eskil ablamızın Fransa'dan Türkiye'ye getirilme sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile emeği geçenlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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