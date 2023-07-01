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Fransa'da sokak olaylarında 45 bin kolluk kuvveti sahada olacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci öldürmesi nedeniyle başlayan ve devam eden protestolar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını bildirdi

Giriş: 01.07.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da sokak olaylarında 45 bin kolluk kuvveti sahada olacak
Fransa'da sokak olaylarında 45 bin kolluk kuvveti sahada olacak
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AA

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar, çok sayıda kentte özellikle gençlerin katılımıyla sürüyor.

Bakan Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, devam eden protestolar kapsamında bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Lyon ve Marsilya kentlerine daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde dün de 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmiş, kolluk kuvvetleri farklı kentlerde meydanlarda zırhlı araçlar kullanmıştı.

OLAY

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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