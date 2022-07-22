Fransa'da suların yüzde 78'inde mikroplastik bulundu

Çevre İçin Harekete Geç (Agir pour l'environnement) Derneği tarafından Labocea laboratuvarına yaptırılan araştırmada, Badoit, Carrefour, Cristaline, Evian, Perrier, Vittel ve Volvic marka suların hijyen durumu incelendi.
Agir tarafından yayımlanan araştırma raporunda, şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikroplastik partiküller bulunduğu, litrede 121 ile en fazla mikro partikülün çocuklara yönelik satış yapan Vittel Kids markasına ait sularda tespit edildiği belirtildi.
Ülkede yılda her bir çocuğun ortalama 131 litre su tükettiği aktarılan araştırmada, verilerin bu sulardan içen bir çocuğun yıllık ortalama 16 bin mikroplastik yuttuğunu gösterdiği kaydedildi.
Vittel'den sonra litrede 8 partikül ile en fazla mikroplastik parçacığı, ülkede en çok tüketilen Cristaline markasında belirlendi.
SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ
Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçların endişe verici olduğunu, araştırmanın hiç kullanılmamış ve sıcağa maruz kalmamış şişelerle yapıldığını, bunun da mikroplastiklerin ortaya çıkma oranını düşürdüğünü, gerçek kullanım koşullarında daha fazla mikroplastik görüleceğini kaydetti.
Dernek, şişelenmiş suların mikroplastik denetiminden geçirilmesini ve 2027 yılından itibaren plastik şişelerin yasaklanması çağrısında bulundu.
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