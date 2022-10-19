Fransa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle Eylül ayında hükümet bir dizi önlem aldı. Enerji tasarrufu sağlayacak eylemleri teşvik etmek ve enerji kısıtlaması çağrısı yapmak için ülkenin önde gelen gazetelerinin hepsinde büyük puntolarla ilanlar verildi. Rusya'nın doğal gazı tamamen kesme riskine ve artan enerji fiyatlarına karşı tasarrufun önemine dikkat çekmek için gazetelere verilen mavi zeminli ilanlarda "Aydınlığın ülkesinde ışıkları kapatmayı da biliriz" ifadesi yer aldı.

Fransa'da hükümet kış mevsiminin nasıl geçeceği konusunda oldukça endişeli. Önlemler çerçevesinde yoğun saatlerde hane ve iş yerlerinde düzenli elektrik kesintileri yapılmasına, gece 01.00'e kadar yaklaşık 20 bin ampulle ışıl ışıl olan Eyfel Kulesi'nin ışıklarının 1 saat erken kapatılmasına, kamu binalarının ışıkların saat 22.00'de söndürülmesine, yüzme havuzlarında su sıcaklığının 26 dereceden 25 dereceye düşürülmesine karar verildi. Ayrıca 2023 için elektrik ve doğalgaza yapılacak % 15 lik zam açıklamasına ek olarak yoksul 12 milyon haneye 200 euro fatura desteği yapılacağından bahsedildi.

Enerji krizi için düz duvara tırmanıyorlar

Hükümetin aldığı bir dizi önleme uymayan Paris'in lüks mahallelerindeki bazı dükkanlar ışıklarını sabaha kadar yanık bırakıyor. Parkur sporuyla ilgilenen bir grup genç aktivist, enerji krizine dikkat çekmek için ışıkları yanan mağazaların ışıklarını söndürüyor.

Bir kaç adım geri çekildikten sonra düz duvara koşarak gelen sporcular yaklaşık 4 metre tırmanabiliyor ve örümcek adam misali sıçrayarak vitrinlerin dışında duran acil durum şalterlerini indiriyor. Mağazanın dünyaca ünlü Louis Vuitton, Rolex ya da Longchamp olması da durumu değiştirmiyor. Tüm ışıklı mağazalar durumdan nasibini alıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan "ışıkları kapat" videoları son günlerin en popüler paylaşımlarından. Bu video hükümetin enerji tasarrufuna yönelik aldığı tedbirleri desteklediği için daha fazla yankı uyandırıyor.

Eyfel Kulesi'nin ve kamu binalarının ışıklandırması için bile önlem alınırken mağazaların sabaha kadar ışıklı kalması Paris'te pek çok insanı rahatsız ediyor. 10 yıl önce belediyenin gece 1 sabah 6 saatleri arasında mağaza tabela ve vitrin ışıklarının kapatılması ile ilgili aldığı karara uymayanlara cezai bir işlem uygulanmıyor. Aktivistlerin, yetkililerin yerine emirleri uygulaması ve mağaza ışıklarını kapatması teoride uygun olmasa da eylemler sırasında gençlere hiçbir polis memuru müdahale etmiyor. Ve Kent Konseyi'nin de tam desteğine sahipler.

Sosyal medya bu eylemle ikiye bölünmüş durumda. Gişe rekorları kıran filmlerdeki rolleriyle tanınan Fransız sanatçı Marion Cotillard'ın da alkış tutarak destek verdiği bu eylemi bazıları yetersiz buluyor. Gereksiz aydınlatmadan son derece rahatsız olanların yanında dükkancılar da bu eyleme maruz kaldıkları için şikayetçi.

Eylemde bulunan gençler “Küresel ısınmanın yükünü çeken bir nesiliz. Artık çözümün siyasi liderlerden geleceğine inanmıyoruz ve harekete geçmeye hazırız" diyorlar.