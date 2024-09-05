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        Haberler Dünya Fransa'da Michel Barnier başbakanlık görevine başladı | Dış Haberler

        Fransa'da Michel Barnier başbakanlık görevine başladı

        Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının ortak adayını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. 73 yaşındaki Barnier, görevi Gabriel Attal'dan devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:53
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        Fransa'nın yeni başbakanı görevine başladı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlığa atanan Michel Barnier, görevi Gabriel Attal’dan devraldı.

        Başbakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşma yapan Attal, daha önce birçok kabine görevi üstlenen ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde görev yapan Barnier hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Barnier'in "devlet hizmetlerinde eşsiz bir deneyime" sahip olduğuna vurgu yapan Attal, ülkenin mevcut siyasi durumuna ilişkin "Fransız siyaseti hasta ama iyileşme mümkün." ifadesini kullandı.

        8 aydır başbakanlık görevini yürüten Attal'ın açıklamalarına katılan Barnier, Fransa'nın "ciddi bir dönemde" olduğunu ve "şehirleri, mahalleleri ve kırsal bölgeleri etkileyen zorluklara, öfkeye, acıya, terkedilmiş duygusuna ve adaletsizliğe" yönelik mücadele vereceğini dile getirdi.

        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
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        Görevi Attal'dan teslim alan Barnier, Fransa'nın içinde olduğu siyasi ve ekonomik zorluklara ilişkin "sözden eyleme geçilmesi" gerektiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Attal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Macron, Attal'ın hükümet ile birlikte "önemli bir anda ülkeyi ileriye taşıdığını" belirtti.

        Merkez sağdaki cumhuriyetçi gelenekten gelen 73 yaşındaki Barnier, daha önce de farkı kabinelerde görevlerde bulundu. 2004-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Barnier, 2016-2021 döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #macron
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