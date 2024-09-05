Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 50 günü aşkın süredir devam eden hükümet krizinin ardından eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 2 ay sonra başbakanı atadı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron’un Michel Barnier’yi "Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla" görevlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, Barnier'nin başbakan olarak atamasının, Macron'un anayasal sorumlulukları uyarınca "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" bir başbakan ve hükümet için yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından yapıldığı belirtildi.

FRANSA TARİHİNİN EN PARÇALI MECLİS TABLOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fransa'da Temmuz ayının başında gidilen erken seçimlerde sandıktan sol ittifak birinci çıkmıştı. Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamamasının ardından hükümet kurmak için görüşmeler başlamış, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2024 Paris Olimpiyatları boyunca da yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.