Fransa'da 2019'un başından bu yana en az 100 kadın eşleri, sevgilileri, eski eşleri ya da eski sevgilileri tarafından öldürüldü.

Konuyla ilgili başkent Paris'te bir gösteri düzenleyen kadın hakları grupları öldürülen 100 kadının isimlerinin bulunduğu dövizler taşıdı ve hükümetin konuyla ilgili önlemler almasını talep etti.

Fransa'da 2018 yılında 121 kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu rakam Fransa'nın komşuları İngiltere, Hollanda, İtalya ve İspanya'dan işlenen cinayetlerden daha yüksek.

Fransız hükümeti konuya çözüm bulabilmek için bakanlar, yöneticiler ve kurban ailelerinin kurduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulunun toplanacağını duyurdu.

Ancak hak savunucuları konuyla ilgili daha somut adımların atılması gerektiğini belirtiyor ve şiddete maruz kalan kadınların korunması için ayrılan fonların artırılmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa konuyla ilgili 1 milyon euroluk bir kaynak ayrıldığını açıklamıştı ancak konuyla ilgili çalışma yürüten gruplar bu rakamın Fransa gibi bir ülke için çok az olduğunu savunuyor.