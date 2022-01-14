İşi sıkıcı olduğu için dava açtı: 45 bin dolar kazandı!

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Fransa'da Frédéric Desnard isimli bir kişi, işinin sıkıcı olduğunu ve kendisini mental olarak iyi hissetmediği için açtığı davada 45 bin dolar tazminat kazandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, parfüm üreticisi Interparfums'te 2014 yılına kadar çalışan

ve yıllık 80 bin dolar kazanan Desnard, işinin 'çok sıkıcı' olduğunu söyledi.

Frédéric Desnard

Büyük bir müşteriyi kaybettikten sonra dört yıl boyunca sıkıcı sorumluluklarla uğraşan Desnard, 'depresif ve yıkılmış' hissettiğini aktardı.

"HİÇ ENERJİM KALMADI"

Le Monde'a konuşan Desnard, "Büyük müşteriyi kaybettikten sonra hiç enerjim kalmadı. Suçlu ve utanmış hissetim. Şirkette görünmüyormuşum gibi hissetmeye başladım" dedi.

Mahkemede iş yerinde sıkılmanın tacizin bir türü olduğu kabul edildi ve bu kararın Fransız tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.

Desnard'ın avukatları, sıkıcı çalışma koşulları nedeniyle araç kullanırken epilepsi krizi geçirdiğini söyledi.