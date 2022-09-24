Fransa'da uçak, iniş sırasında pistten çıktı

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu'nun (BEA) Twitter paylaşımına göre, West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak gölete düştü.

Sabaha doğru yaşanan kazada uçaktaki 3 kişi yaralanmadan çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BEA'nın kazaya ilişkin paylaştığı görselde, uçağın ön kısmının kanatlara kadar suyun içinde olduğu görülüyor.

Herault bölgesi valiliğinden yapılan açıklamada, piste yönelik güvenlik incelemesi sonuçlanıncaya kadar Montpellier Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, uzman bir şirketin uçağı göletten çıkarması için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.