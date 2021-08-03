Fransa'nın Loir-et-Cher ilindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in ödünç verdiği dev panda Huan Huan, 149 ve 128 gram ağırlığında 2 yavru dünyaya getirdi.
Beauval yetkilileri, doğum kiloları yeterli olan yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yetkililer, yavruların yaşamlarının ilk 10 gününün kritik olduğunu ifade etti.
Anne panda Huan Huan'ın yavrularıyla ilgilendiği, dişi olduğu tahmin edilen minik pandaların cinsiyetleriyle ilgili kesin bilginin birkaç gün sonra edinilebileceği kaydedildi.
Çin'in Fransa'ya panda diplomasisinin bir parçası olarak ödünç verdiği Huan Huan'ın yavrularına isimleri Çin Devlet Başkanının eşi tarafından konulacak.
Huan Huan ve partneri Yuan Zi, 2012'de Fransa'ya 10 yıllığına verilmişti. Huan Huan'ın 4 Ağustos 2017'de dünyaya getirdiği, Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng, 100 kiloya ulaşmış durumda.
Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 2016'da dev pandaları tehlike altındaki tür kategorisinden çıkararak "zarar görebilir tür" kategorisine almıştı.
Dünya üzerinde kafes altında yaklaşık 500, doğal ortamda ise 2000 bin kadar panda yaşadığı tahmin ediliyor.
Çin'in ulusal değeri olarak görülen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları eritme ve ülke imajını güçlendirmede rol oynuyor.
İlk panda diplomasisine 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlayan Çin'in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı 50'ye yaklaşıyor.
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