Fransa'da gündem Boey! Didier Deschamps'a çağrı yaptılar
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ülkesi Fransa'da gündem oldu. 23 yaşındaki sağ bekin Fransa Milli Takımı'nda forma giymesi için 'Horozlar'ın hocası Didier Deschamps'a çağrı yapıldı.
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Galatasaray'da geçen sezondan bu yana sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Sacha Boey, Fransa'da gündem oldu.
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Fransız basınında yer alan haberde; 23 yaşındaki genç futbolcunun Fransa Milli Takımı'nda şans bulması gerektiği belirtildi.
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Fransa'nın son yıllardaki tek zayıf bölgesinin sağ bek olduğuna değinilen haberde, Boey'un bu mevki için ciddi bir alternatif haline geldiği ifade edildi.
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Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'ın bu bölgede Benjamin Pavard, Jules Kounde ve Jonathan Clauss gibi isimleri denediği ancak istediği verimi alamadığına vurgu yapıldı.
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Fransa Milli Takımı'nın sağ bek sorununa Sacha Boey'un çare olabileceği belirtilirken, Galatasaraylı yıldızın en azından bir şansı hak ettiği ifade edildi.
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2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Boey'un, sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez ismi haline geldiği aktarıldı.
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23 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de mevkisinin en iyilerinden biri olarak kabul edildiği de haberde yer aldı.
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Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edilen Sacha Boey'un, en geç önümüzde yaz Avrupa'ya transfer olmasının beklendiği ifade edildi.
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2021 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 62 maça çıkan Sacha Boey, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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