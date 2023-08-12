Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Fransa'da Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

        Fransa'da Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

        Fransız basınında yer alan habere göre bir bomba ihbarı sonrası Paris'teki Eyfel Kulesi tahliye edildi ve geçici olarak ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyfel Kulesi'nde bomba paniği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransız BFMTV, tahliyenin ardından bir bomba imha ekibinin Eyfel Kulesi'nde olduğunu bildirdi. BFMTV'ye göre kule şu an için kapalı.

        Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi Paris'in en turistik merkezi olan Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor.

        Fransa'da geçmişte saldırılar meydana gelse de Eyfel Kulesi'nde tahliyeler ender meydana geliyor. Son olarak 2019'da, bir kişinin kuleye yandan tırmanırken görülmesi üzerine Eyfel boşaltılmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa