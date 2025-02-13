Fransa'da barda patlama: 12 yaralı

Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine, vali ve savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

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AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre; patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. BFMTV kanalı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.