Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un boks pozu gündem oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kum torbasına vururken çekilen fotoğrafı yayınlanması Fransa'da hem övgü hem de şaşkınlıkla karşılandı.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière tarafından Instagram'da yayınlanan siyah beyaz renkteki fotoğraflarda cumhurbaşkanını egzersiz yaparken dişlerini sıkmış ve pazıları şişmiş halde görülüyor.

ROCKY VE PUTİN YORUMLARI

Macron'un fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar Macron'u Rocky Balboa ile karşılaştırdı, bazıları ise Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşılaşmaya hazırlandığını söyledi.

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Foto: AP Rus lider Putin de zaman zaman spor yaparken fotoğraflarını paylaşıyor. Putin, daha önceleri balık tutarken, atış yaparken, bisiklete binerken, buz hokeyi oynarken ve daha birçok kez spor yaparken fotoğraflanmıştı.

BRIGITTE MACRON: HAFTADA İKİ KEZ BOKS YAPIYOR Foto: AA Brigitte Macron geçen yıl verdiği röportajda, başkanın haftada iki kez boks yaptığını ve daha önce Paris Olimpiyatları öncesinde egzersizi teşvik etmek için boks eldivenleriyle poz verdiğini açıklamıştı.