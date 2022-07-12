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HaberlerDünyaSon dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Uber' baskı altında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sızdırılan Uber belgeleri sebebiyle baskı altında
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ekonomi bakanı olduğu dönemde Uber'in Fransa'daki faaliyetlerinde oynadığına ilişkin belgelerin sızdırılmasıyla muhalefetin baskısı altında. Fransa'da sol partilerin yer aldığı Nupes ittifakı, Macron'a parlamento soruşturması açmanın yolunu arıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'le Ekonomi Bakanı olduğu zamanlardaki ilişkisi ve lobicilik iddiaları nedeniyle muhalefetin baskısı altında.
Fransa'da sol partilerin yer aldığı Nupes ittifakı, Macron'un Uber'in Fransa'daki faaliyetlerinde oynadığı role ilişkin bir parlamento soruşturması açmanın yolunu aradıklarını duyurdu. Diğer yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Macron'un baskı altında bu süreçte yapılan ilk güven oylamasından sağ çıktı.
NE OLMUŞTU?
Uber'e ait yazışmaların yer aldığı sızdırılan belgelere göre, şirket bazı ülkelerde lisanssız ve kurallara aykırı şekilde hızla büyürken Emmanuel Macron dahil bazı üst düzey siyasilerden destek aldı.
The Guardian gazetesine sızdırılan belgeler, ilk kez Uber'in 90 milyon dolarlık bir lobicilik faaliyetiyle etkili politikacılardan destek aldığını nasıl Avrupa'nın taksi piyasasını altüst edip hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor.
BBC'nin haberin göre, 2014'te Fransa'da taksi şoförleri Uber'e karşı geniş çaplı protesto gösterileri düzenlerken o dönem Ekonomi Bakanı olan (Nisan ayında ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen) Macron, Uber'in yöneticisi Travis Kalanick'e Uber'in lehine yasalar çıkaracağına dair söz vermişti.
Ağustos 2014'te, Macron ekonomi bakanı olarak atandığında Uber'in işleyişine yardımcı olma sözü verdi.
Ekim ayında Kalanick ve şirketin diğer yöneticileriyle birlikte bazı lobicilerle görüşen Macron, şirketin çıkarları için Fransız hükümetinde çalışmaya başlayacaktı.
Sızdırılan belgelere göre, bir süre sonra Uber, Macron'a gönderdiği mektupta, "Kapıların açılması ve gördüğümüz olumlu muamele, hükümet-endüstri ilişkilerinde pek görülmemiş türden. Son derece müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
Bu sırada Fransa'da taksi şoförleri, lisans almadan şoför olan ve çok daha ucuza hizmet verdiği için tercih edilen Uber şoförlerine karşı ayağa kalkmıştı. Hem mahkeme kararıyla hem de parlamento kararıyla yasaklanan Uber, kurallara aykırı olarak ülkede çalışmaya devam etti. Macron, ülkedeki bazı kanunları değiştirip Uber'e yasal bir alan sağlamak üzere şirketle çalışmaya söz vermişti.
Sızdırılan belgelere göre, 25 Haziran 2015'te protestolar şiddetlenince Macron, Uber'in yöneticisi Travis Kalanick'e attığı mesajda, "Gelecek hafta, yasayı düzenleyen reformu hazırlamak üzere herkesi bir araya getireceğim." dedi.
Aylar sonra Macron, Uber şoförlerine lisans vermeyi kolaylaştıran bir karara imza attı. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron'un, o gün Fransa yasalarını ihlâl ederek çalışan şirketle ilişkisi bugüne kadar açığa çıkmamıştı.
Macron'un bir sözcüsü, sızan belgelerle ilgili soruya e-mail ile yanıt verdi:
"Görevleri doğal olarak o yıllarda hizmet sektöründe yer alan ve sert bir dönüşüm yaşayan birçok şirketle görüşmesine ve iletişim kurmasına yol açıyordu. Bu dönüşüm de bazı yönetimsel ve düzenleyicilerin ortaya çıkardığı engellerle ilgili kilidi açarak çalışmayı gerektiriyordu."
Uber de, UberPop'un yasaklanmasının "Kesinlikle şirketin lehine olan farklı birtakım düzenlemelere karşılık olmadığını" savundu ve Fransa'da 2018'de yürürlüğe giren bir yasanın da Uber şoförlerinin lisans almasını zorlaştırdığını hatırlattı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Uber' baskı altında/fransa-cumhurbaskani-macron-uber-baski-altinda-3477043
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