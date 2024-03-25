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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardı: Savaş suçu olur

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardı: Savaş suçu olur

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyararak Refah'taki Filistinlilerin zorla tahliye edilmemesini istedi. Zorla tahliyenin "savaş suçu" olacağını söyleyen Macron, Batı Şeria'da 800 hektardan fazla arazinin "devlet arazisi" ilan edilmesini de kınadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:30
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        Macron, Netanyahu'yu uyardı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla dün telefonda görüştü. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Macron, Netanyahu'yu "savaş suçu" işlenmesine dair uyardı.

        Filistinlilerin Refah'tan zorla tahliyesinin "savaş suçu teşkil edeceğini" söyleyen Macron, bölgede düzenlenecek herhangi bir operasyona karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti.

        Macron, "acil ve kalıcı ateşkes" için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tasarı sunmayı planladıklarını da İsrail Başbakanı'na söyledi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da "şiddetle kınadığını" ifade etti.

        REFAH'IN NÜFUSU 1,5 MİLYONA YAKLAŞTI

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi.

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        Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

        Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

        İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 Filistinli yaralandı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #israil
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