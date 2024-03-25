Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardı: Savaş suçu olur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla dün telefonda görüştü. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Macron, Netanyahu'yu "savaş suçu" işlenmesine dair uyardı.

Filistinlilerin Refah'tan zorla tahliyesinin "savaş suçu teşkil edeceğini" söyleyen Macron, bölgede düzenlenecek herhangi bir operasyona karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti.

Macron, "acil ve kalıcı ateşkes" için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tasarı sunmayı planladıklarını da İsrail Başbakanı'na söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını da "şiddetle kınadığını" ifade etti.

REFAH'IN NÜFUSU 1,5 MİLYONA YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi.

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Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.