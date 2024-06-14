Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararını savundu | Dış Haberler

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararını savundu

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek aldığı erken genel seçime gitme kararını savunarak "mümkün olan en demokratik kararı aldığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:06 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erken seçim kararını savundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek aldığı erken genel seçime gitme kararını savundu.

        İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına konuşan Macron, AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağın açık ara farkla birinci çıkmasının ardından erken genel seçim kararı almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Avrupa artık 'daha sağda'
        Haberi Görüntüle

        Erken seçime gitme kararına yönelik, "mümkün olan en demokratik kararı aldığını" savunan Macron, "halkın kendisini ifade etmelerine izin vermenin sağlıklı bir karar olduğunu" vurguladı.

        REKLAM

        Macron, uluslararası alanda zayıfladığına inanmadığını kaydederek, mevkidaşlarının, erken genel seçim amacıyla Ulusal Meclisi feshetme kararı almasını "cesurca" bulduklarını ifade etti.

        Bu yaz başkent Paris'te düzenlenecek olimpiyatların 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerdeki oylar üzerinde etkili olacağına inandığını söyleyen Macron, "halkın oy verirken Olimpiyat Oyunları'nı da göz önünde bulunduracaklarını" düşündüğünü belirtti.

        Macron, Fransızların "hiç hazır olmayan liderler" istemediğine dikkati çekerek, "Olimpiyat Oyunlarının kötü gitmesini istediklerini sanmıyorum." dedi.

        AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

        Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #Emmanuel Macron
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa