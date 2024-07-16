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        Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Jasper Philipsen kazandı!

        111. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:15
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        Fransa'da 16. etabı Philipsen kazandı!
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        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Gruissan ile Nimes arasındaki 188,6 kilometrelik etapla devam edildi.

        Etabı 4 saat 11 dakika 27 saniyede bitiren Philipsen, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ve Uno-X Mobility'den Norveçli Alexander Kristoff'un önünde birinci oldu.

        Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 3 dakika 9 saniye farkı korudu.

        Turun 17. etabı, yarın Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik parkurda yapılacak.

        2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

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        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 66 saat 7 dakika 51 saniye

        3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

        3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye

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