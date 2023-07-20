Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabı Kasper Asgreen kazandı
Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı, Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik parkurda yapıldı.
Kaçış grubundaki Asgreen, 4 saat 6 dakika 48 saniyelik süresiyle Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny takımı) ve Jonas Abrahamsen'in (Uno-X) önünde etabı birinci bitirdi.
Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.
Tura, yarın Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 72 saat 4 dakika 39 saniye
2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 35 saniye
3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 45 saniye