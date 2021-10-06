Fransa, Avustralya elçisini geri gönderiyor

Fransız milletvekillerine konuşan Le Drian, "Büyükelçimizden gelecek için ilişkilerimizin şartlarını yeniden tanımlaması için Canberra'ya dönmesini istedim" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün başkent Paris'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü. Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ortaklık kurmasıyla yaşanan krizin ardından Macron ABD'li üst düzey isimle ilk kez yüz yüze temas gerçekleştirmişti. Avustralya kararı, bu görüşmeden bir gün sonra geldi.
AUKUS ANLAŞMASI VE DİPLOMATİK KRİZ SÜRECİ
Avustralya'nın Fransa ile 66 milyar dolar tutarındaki denizaltı alım sözleşmesini iptal ederek İngiltere ve ABD ile "AUKUS" adı verilen güvenlik ortaklığı kurması sonrası Fransa, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini Fransa'ya çağırmıştı.
Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS özel güvenlik anlaşmasının bölgede nükleer silahlanmayı artırabileceğini belirtti.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide arasındaki, Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak değerlendirilen Quad'ın ilk yüz yüze buluşması Washington'da yapılmıştı.
Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'nın Quad (Dörtlü) adıyla kurduğu ittifakın, Hint-Pasifik'teki yükselen Çin etkisinin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu biliniyor.
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