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        Haberler Spor Voleybol Fransa: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fransa: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:33
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        U18 Milli Takımı, 3. maçta mağlup!
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        Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'yla karşı karşıya gelen Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 3-0 mağlup oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.

        Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup’ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.

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