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Frankfurt: 0 - Napoli: 2 MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Napoli, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti

Giriş: 22.02.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Frankfurt: 0 - Napoli: 2 MAÇ SONUCU
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Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli, Alman takımı Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

İtalyan devi, 36. dakikada Kvaratskheila ile penaltı atışından yararlanamadı.

40. dakikada sahneye Victor Osimhen çıktı. Napoli, Nijeryalı yıldız Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Alman ekibinde, 58'de Kolo Muani direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İtalyan temsilcisi, 65'te Lorenzo ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla devirdi ve tur için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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