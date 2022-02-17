Ünlü aktör hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü aktör Frank Pesce bir süredir mücadele verdiği demans hastalığına bağlı komplikasyonlara yenik düşerek 75 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Pesce'in kız arkadaşı Tammy Scher duyurdu.
FRANK PESCE HAKKINDA
New York'ta 8 Aralık 1946'da dünyaya gelen Frank Pesce, filmlerde genellikle küçük rollerde ya da karakter rollerinde oynadı. Fakat yine de oyun gücüyle seyircinin hafızasında yer etmeyi başardı.
Kariyeri boyunca 75 filmde rol alan Pesce, Sylvester Stallone, Tony Danza ve Robert Forster gibi ünlülerin de yakın arkadaşıydı.
Kariyerine 1970'li yılların ortasında "Police Story" ve "Kojak" dizilerinde konuk oyuncu olarak başlayan Pesce, Stallone'nin "Rocky" ve "Paradise Alley" filmlerinde de kamera karşısına geçti. 2010'lu yıllara kadar Sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer aldı.
"Kara Şimşek", "Cagney ve Lacey", "The Greatest American Hero", "Matlock", "Who's the Boss" ve "Miami Vice Frank" Pesce'nin rol aldığı dizilerden bazıları. "American Gigolo", "Young Doctors in Love", "Vigilante", "Flashdance" de ünlü yıldızın kamera karşısına geçtiği sinema filmleri arasında yer alıyor. Frank Pesce, "Beverly Hills Cop"ta Eddie Murphy ile "Midnight Run"da Robert De Niro ile birlikte oynamıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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