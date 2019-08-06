Francesco Libetta Gümüşlük'te

Aldo Ciccolini tarafından “zamanının en yetenekli müzisyeni” olarak nitelenen, dünyanın her köşesinde dinleyicileri şaşırtıcı hızdaki parmaklarıyla büyüleyen İtalyan piyano virtüözü Francesco Libetta, 16. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde müzik severlerle buluşacak.

Libetta'nın konseri, 8 Ağustos Perşembe günü Koçtaş’ın etkinlik sponsorluğunda bu yıl festivalin ana mekânı olan 25 asırlık tarihi Antik Taş Ocağındaki ilk konser olacak.

Ünlü virtüöz konserde ilk olarak Gioacchino Rossini’nin, “Un petit train de plaisir” başlıklı yapıtını sunacak. Bu eserin ardından geceye Franz Schubert’le devam edecek olan Libetta, bestecinin, “Phantasie in C “Wanderer” isimli eserini seslendirecek.

İtalyan piyanist, gecenin ikinci yarısında ise bestecinin sırasıyla şu eserlerine yer verecek: ilk olarak, “Années de pèlerinage”, ardından “Sposalizio”; “Canzonetta del Salvator Rosa”; “Sonetto del Petrarca CIV” ve son olarak “Canzone (da Rossini) e Tarantella”.

Begül Erhan

Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinde sonraki konserler:

11 Ağustos - Kumda Piyano, yer: Toprak Ev, 20.30

16 Ağustos - “Taşta Festival Buluşması” Bodrum Oda Orkestrası, Lior Shambadal (İsrail) - Şef; Gülsin Onay - Piyano; Tolga Atalay Ün - Piyano; Deniz Akalın - Piyano, yer: Antik Taş Ocağı, 21.15 (Art Israel işbirliği ile gerçekleşecek konserin Etkinlik Sponsoru Sistem A.Ş ve Gruptrans)

18 Ağustos - Begül Erhan (Türkiye) - Gitar, yer: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, 20.30