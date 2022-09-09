Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman ilgi odağı oldu. 2. Elizabeth'in yaşamından çarpıcı kareleri derledik.
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Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 21 Nisan 1926'da Londra'daki Berkeley Meydanı'ndaki bir evde dünyaya geldi. Beşinci George'un ikinci oğlu olan York Dükü Albert ve eski bir Lady olan eşi Elizabeth Bowes-Lyon'un ilk çocuğuydu.
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İlk yıllarında taht onun kaderi değildi
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Ancak, çok genç yaşlarından itibaren sorumluluk bilincine sahip olduğu açıktı
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Elizabeth de, 1930 yılında doğan kardeşi Margaret Rose de evlerinde eğitim aldı.
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1936 yılında Kral 8. Edward'ın tahttan çekilmesinin ardından Elizabeth'in babası Kral 6. George hükümdar ve Elizabeth de onun varisi oldu.
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Genç prenses, savaşın sonuna doğru orduda sürüş eğitimi aldı.
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Çiftin ilk çocuğu Charles (fotoğraftaki), 1948 yılında dünyaya geldi. Charles'ın kız kardeşi Anne ise 1950 yılında doğdu.
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2. Elizabeth hayatı boyunca annesine çok yakındı. 1951'de katıldıkları bir düğün sırasında fotoğrafları çekildi.
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Ocak 1952'de Elizabeth ve Philip, hasta olan Kral'ın yerine denizaşırı bir tura çıktı. Kral, bu seyahatin başlamasından birkaç gün sonra uykusunda öldü.
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Acilen İngiltere'ye dönen Elizabeth, henüz 25 yaşındaydı.
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Kral 6. George'un annesi Kraliçe Mary, oğlunun cenazesinin Londra'daki Westminster Kilisesi'ne getirilişini izliyor. Kraliçe Elizabeth (solda) annesiyle (sağda) birlikte büyükannesinin yanında duruyor.
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Taç giyme töreninin ardından, Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü, Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkarak halkı selamladı.
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İngiltere, savaş sonrasında kemer sıkma politikaları altında olsa da, bazı yorumcular taç giyme töreninin, "yeni Elizabeth çağının başlangıcı" olarak nitelendirdi. Bu fotoğrafta Kraliçe 2. Elizabeth, Fransa'nın başkenti Paris'te -opera binasının merdivenlerini çıkarken görülüyor.
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Kraliçe, Noel sebebiyle televizyon üzerinden yaptığı ulusa sesleniş yayınlarının ilkini 1957 yılında gerçekleştirdi.
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İngiliz toplumu ve monarşiye karşı tutumları da değişiyordu. "Monarşi" terimi, yerini yavaş yavaş "Kraliyet Ailesi" tanımına bıraktı. Kraliçe, 1958'de Sussex, Crawley New Town'da gerçekleştirdiği bir ziyarette halkın bakışları altında.
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Resmi görüşmeler arasında Elizabeth ailesiyle zaman geçirdi. Bu fotoğrafta kızı Prenses Anne ile Windsor Sarayı'nda.
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Ekim 1966'da Galler'deki Aberfan köyünde gerçekleşen ve 116'sı çocuk 144 kişinin hayatını kaybettiği heyelan felaketi yaşandı. Kraliçe, 26 Ekim'de felaketin ardından köyü ziyaret etti. Fark edilir bir şekilde üzüntü yaşayan Kraliçe'nin bu anları, saltanatının en duygusal anlarından biri olmaya devam ediyor.
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Kraliyet Ailesi'ne ilişkin belgesel ilk kez 1969'da yayımlandı. Kraliçe ve ailesi, daha önce görülmemiş bir şekilde, bir yıl boyunca özel ve kamusal yaşamına ilişkin görüntülerini izleyicilerle paylaştı.
- PA Media
Kraliçe, Caernarfon Kalesi'nde düzenlenen bir törenle oğlu Prens Charles'ı resmi olarak Galler Prensi olarak ilan etti. Charles, 9 yaşındayken bu ünvanı almış olsa da, Kraliçe oğlunun törenin önemini tam olarak anlayana kadar beklemesi konusunda ısrar etti.
- PA Media
Saltanatı boyunca Kraliçe, yanında corgi cinsi köpekle resmedildi. Kraliyet Ailesi'nin bu köpek türüyle olan bağları, Kral 6. George'un 1933'te kızları için Dookie adlı bir corgi satın almasıyla başladı.
- PA Media
1977 yılındae Kraliçe'nin tahttaki 25'inci yılı kutlandı. Ülke genelinde gezilere çıkan Kraliçe, coşkulu kalabalıklarla karşılaştı.
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Kraliçe, 10 hafta boyunca 36 bölgeyi ziyaret etti. Yaz havasında en iyi şekilde faydalanan insanların olduğu Avon da bu yerler arasındaydı. Ayrıca kutlama için dünya çapında da 56 bin mil seyahat etti.
- PA Media
Kraliçe ve Edinburgh Dükü, Kraliyet Yatı Britannia'nın yanından alçaktan geçen yolcu uçağına el salladı.
- PA Media
Kraliçe'nin kamu görevleri yıl yıl devam etti. Kraliçe ve Edinburgh Dükü, Yeni Zelanda Kraliyet Polinezya Festivali'nin açılışında Yeni Zelanda Maorileri tarafından karşılandı.
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Prens Philip'in amcası ve Kraliçe'nin kuzenlerinden birisi olan Louis Mountbatten, Ağustos 1979'da İrlanda'daki teknesindeyken IRA tarafından düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü. Yakın bir aile üyesi olmasının yanı sıra, Lord Mountbatten birçok üst düzey askeri görevde de bulundu. Cenazesi Westminster Kilisesi'nde yapıldı.
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Elizabeth'in en büyük çocuğu Charles, 1981 yılında Lady Diana Spencer ile evlendi. Charles ve Diana'nın, boşanmalarının öncesinde William ve Harry adında iki çocukları oldu. Diana 1997 yılında Paris'te meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Kraliçe, 1992 yılında yaptığı Noel konuşmasında, üç çocuğunun evliliğinin bittiğini ve Windsor Kalesi'nde bir yangının olduğunu belirterek, bu senenin kendisi için "felaketlerle dolu bir yıl" olduğunu söyledi.
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Kamuoyu, hükümetin kalenin onarımı için ödeme yapmasına karşıydı. Monarşi ise savunmadaydı ve Buckingham Sarayı fon toplamak için ziyaretçilere açıldı. Kraliçe, Bisley'de standart bir SA80 tüfeği ile son bir atış yaptı.
- PA Media
Kraliçe, Galler Prensesi Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra, kamuoyu karşısına çıkmadığı için eleştirilere maruz kaldı. Sonunda Buckingham Sarayı'nın dışındaki taziyeleri ziyaret etti ve ardından da canlı yayında ulusa seslendi.
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Kraliyet Ailesi halkla bir araya gelmek üzere daha samimi ve daha gayri resmi bir yaklaşım denediği sıralarda, Kraliçe, Glasgow'un Castlemilk bölgesinde yaşayan Susan McCarron'la evinde çay içti.
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2000 yılında, Anne Kraliçe 100'üncü yaş gününü kutladı. Doğum gününde kızları Prenses Margaret ve Kraliçe Elizabeth de yanlarındaydı.
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2002 yılında Kraliçe, sadece yedi hafta arayla Prenses Margaret ve Anne Kraliçe'nin ölümüne tanık oldu.
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Kraliçe, o yaz tahttaki 50. yılını kutlarken halktan da büyük bir destek gördü. 4 Haziran'daki geçit törenine büyük bir kalabalık katıldı. 1 milyon insan Londra'daki The Mall caddesine akın etti.
- PA Media
2005 yılında Kraliçe Elizabeth, en büyük çocuğunun ikinci evliliğine katıldı. Prens Charles, Windsor Guildhall'da sivil bir törenle Camilla Parker Bowles ile evlendi. Ardından Windsor Sarayı'nda bulunan St George Şapeli'nde kutsama töreni yapıldı.
- PA Media
Elizabeth, kocası Edinburgh Dükü, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi, Aberdeenshire'daki Braemar Highland Games'te bir arada.
- PA Media
2007 yılında Kraliçe, Lawn Tenis Birliği'nin Roehampton'daki yeni merkezinin açılışı sırasında yağmurdan korunurken görüntülendi.
- PA Media
Kraliçe, 80. doğum gününü kutlamak için yaptığı bir konuşmada, Groucho Marx'ın yaşlanma konusundaki vecizesini alıntıladı: "Herkes yaşlanabilir; tek yapmanız gereken yeterince uzun yaşamak."
- PA Media
2011 yılında torunu Prens William'ın Catherine Middleton ile düğünü, daha sonraki yıllarında yaşadığı en mutlu olaylardan biriydi. Bu fotoğrafta Prens William ve yeni gelini, Kraliçe'yi selamlarken görülüyor.
- PA Media
Kraliçe, Prens Philip ile birlikte Prens William'ı ziyaret etmek için gittikleri Anglesey'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Vadisi'nde rüzgarlı hava nedeniyle neredeyse şapkasını düşürüyordu.
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2012 yılında tahttaki 60. yıldönümü nedeniyle başlattığı turun ilk durağı Leicester oldu.
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Bu ziyaretin ardından Londra Olimpiyatları'nın açılış töreninde, ikonik İngiliz ajanı James Bond'u canlandıran aktör Daniel Craig'in yanında yürüdü.
- PA Media
Kraliçe'nin atı Estimate, Ascot Hipodromu'nda düzenlenen 207'inci Altın Kupa'yı kazandı. Bu zafer atları yöneten John Warren'ı olduğu kadar Kraliçe'yi de neşelendirdi.
- PA Media
Elizabeth, 9 Eylül 2015 saat 17.30 itibarıyla hükümdarlık görevinde, 23 bin 226 gün, 16 saat ve yaklaşık 30 dakika geçirdi. Böylelikle büyük-büyük-büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bıraktı. O günü İskoçya'da yeni bir demiryolu açarak geçirdi.
- PA Media
Kraliçe, Kraliyet Ailesinin diğer üyeleri ile birlikte Haziran 2016'da kendi doğum günü kutlamalarına katıldı. O yılın başlarında 90 yaşına girmişti.
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Kraliçe, Edinburgh Dükü'nün görevinden emekli olmasının ardından kamu görevlerine genellikle tek başına devam etti. Kraliçe, atı Sparkler'ın 2018'de Royal Windsor Horse Show'daki yarışını izledi.
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Ailesinin büyümesiyle birlikte neşelendi. Bu fotoğrafta Sussex Dükü ve Düşesi, oğulları Archie ve düşesin annesi Doria Ragland ile birlikte görüntülendi. Ancak aile üzerinde devam eden gerginlikler de vardı. Prens Andrew'un ABD'li finansör ve hüküm giymiş cinsel saldırı suçlusu Jeffrey Epstein ile olan dostluğu ve Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamla ilgili artan hayal kırıklığı bunlara dahildi.
- PA Media
2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin Covid salgını sırasında cenaze törenindeki tek başına görüntüsü, sevdiklerini benzer şekilde uğurlamak zorunda kalan on binlerce ailede yankı buldu.
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