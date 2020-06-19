"Karagöl'de ötmeyen kurbağa ve bu bölgede bulunan ters lale, Toros lalesi dediğimiz damalı lale var. Bu güzellikleri fark etmeyenler varsa mutlaka buraya gelsinler. Çinili Göl, Karagöl'e 15 dakika uzaklıkta bulunuyor. Şu anda muhtemelen buzlarla kaplı. Fotoğraf için gayet ideal bir yer. Kısmet olursa orayı da çekeceğiz. Şehirden sıkılanlar, doğayla barışık olanlar, kesinlikle Karagöl ve Çinili Gölü keşfetsinler. Burası herkesin rahatlıkla ailesiyle gelip stres atabileceği, fotoğraf çekebileceği bir nokta. Keşfedilmeyi bekleyen inci tanelerinden bir tanesi, gelmeyenler varsa bu güzelliği kaçırmasınlar."