Fotoğraf çekerken 10 metreden düştü!

İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü bir kişi akşam saatlerinde iddiaya göre fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 10 metre aşağıya düştü.

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İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 10 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kişi fotoğraf çekmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü.

HALATLARLA ULAŞTILAR

Aşağı düşen kişinin bağırmalarını duyan etraftaki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı.

Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan kazazede, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.