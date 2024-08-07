'Fosforlu Cevriye' Harbiye Hava Tiyatrosu'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Suat Derviş'in ölümsüz eseri "Fosforlu Cevriye"yi, İstanbul'un gözde mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşturuyor. Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında 13-14 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 21.00’de seyirci karşısına çıkacak olan "Fosforlu Cevriye", izleyicileri 1930'lu ve 40'lı yılların İstanbul'una götürüyor.

Gülriz Sururi'nin özgün metni ve Yelda Baskın'ın başarılı yönetmenliğiyle sahnelenen oyun, dönemin İstanbul'unu tüm canlılığıyla gözler önüne seriyor.

Etkileyici karakterleri, güçlü oyunculukları ve özgün müziğiyle sezon boyunca İstanbullu sanatseverler tarafından büyük ilgi gören oyun, Açık Hava’nın büyülü atmosferinde bir kez daha sahneye çıkıyor.

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Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Direnç Dedeoğlu, Esra Ede, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.