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Formula 1 için Portekiz ve Türkiye yarışta!

Formula 1'de 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'sinin iptal edilmesinden sonra Portekiz ve Türkiye'nin takvime girebilmek için yarıştığı açıklandı

Giriş: 05.12.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Formula 1, Türkiye'ye mi dönüyor? Portekiz basınından flaş iddia

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 takviminde yer alan Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edilirken kartlar da adeta yeniden dağıtıldı.

Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim, Portekiz basınına açıklamalar yaparken Portekiz'in Formula 1 yetkilileriyle görüştüğünü ancak Türkiye'nin de masada olduğunu duyurdu.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Portekiz, Türkiye'den bir adım daha önde. Ni Amorim, maddi destek için hükümetle görüşüldüğünü ancak henüz bir yanıt alamadıklarının altını çizerken "Her şey Portekiz'in Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak için gerekli fona sahip olup olmadığımıza bağlı. Ücretler pahalı ama yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

190 BİN KİŞİ YERİNDE İZLEMİŞTİ

Türkiye, 9 yıl aranın ardından F1 takvimine dahil olmuş ve 2020 ile 2021 yıllarında İstanbul'da düzenlenmişti. Büyük ilgi uyandıran yarışların 2021'deki Türkiye Grand Prix'sini yerinde 190 bin kişi izlemişti.

ÇİN'DE ÜÇ SEZONDUR DÜZENLENEMİYOR

Pandemi yüzünden 3 sezondur düzenlenemeyen yarış, gelecek yılın takviminden de çıkarılmak zorunda kaldı. Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2023'te Şanghay kentiyle aynı adı taşıyan pistte düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi.

"SIFIR VAKA"YA TEPKİ VAR

24 yarışlık takvimde oluşan boşluğun doldurulması için alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi. Çin'de "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve koruma stratejisi doğrultusundaki katı önlemlere karşı birçok şehirde protesto ve tepkiler ortaya çıkmıştı.

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