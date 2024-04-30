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        Haberler Spor Diğer Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman? Formula 1 Türkiye tarihini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu - Diğer Haberleri

        Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Formula 1 Türkiye yarışları için tarih verdi. İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik.'' Sözlerine yer vermişti. Peki Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:29
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          Formula 1 Türkiye yarışları için geri sayım başladı. Formula 1 tutkunları yarışlarını yakından takip edenler için müjdeli haber Türkiye tarihini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Peki Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?

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          FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GELİYOR

          Gündemdeki konulara da değinen Bakan Ersoy, Formula 1 sahasının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna işaret ederek, "Nisan ayı içerisinde ihale süreci gerçekleşti ve başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftasında yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim gerçekleştirilecek. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak." dedi.

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