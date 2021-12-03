Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 S.ARABİSTAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de merakla beklenen Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20.30’da başlayacak. İşte program...

3 Aralık Cuma

1. Antrenman: 16:30

2. Antrenman: 20:00

4 Aralık Cumartesi

3. Antrenman 17:00

Sıralama turları: 20:00

5 Aralık Pazar

Yarış: 20:30



FORMULA 1 S.ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...