Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'dan Gazze'ye yardım çağrısı!

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye yardım için çağrıda bulundu.

38 yaşındaki Mercedes pilotu, 35 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Gazze'de yaşayanlara acil yardım sağlayan kuruluşun linkini paylaştı.

Hamilton, İsrail ve Filistin'de kaybedilen masum hayatlar için yüreğinin parçalandığını belirterek, "Yaşanan acı ve kayıpların boyutu gerçekten yıkıcı ve masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunu kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

İnsanlığın her zamankinden daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Hamilton, "Bu kadar çok acı ve keder varken kolektif gücümüzü kullanarak liderlerimize bu duruma son vermeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaları yönünde baskı uygulamalıyız. Bölgedeki her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız." görüşünü paylaştı.