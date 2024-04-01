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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı!

        Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:36
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        Formula 1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı!
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        Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı.

        F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.

        Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

        Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

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