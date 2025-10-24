Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Meksika! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Meksika!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Formula 1'de sıradaki durak Meksika!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

        F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

        Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

        3. Max Verstappen (Hollanda): 306

        4. George Russell (Büyük Britanya): 252

        5. Charles Leclerc (Monako): 192

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 678

        REKLAM

        2. Mercedes: 341

        3. Ferrari: 334

        4. Red Bull Racing: 331

        5. Williams: 111

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Habertürk Anasayfa