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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Brezilya - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

        Formula 1'de sezonun 21. yarışı hafta sonu Brezilya'da koşulacak. 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek Brezilya Grand Prix'sinin dev yarışı 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:01
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        Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.

        F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

        Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 362

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315

        3. Charles Leclerc (Monako): 291

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        4. Oscar Piastri (Avustralya): 251

        5. Carlos Sainz (İspanya): 240

        Takımlar

        1. McLaren: 566

        2. Ferrari: 537

        3. Red Bull: 512

        4. Mercedes: 366

        5. Aston Martin: 86

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