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Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışına Azerbaycan ev sahipliği yapacak

Giriş: 27.04.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan'da yapılacak
AA

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları ve 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak sprint yarışlarının ardından yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Formula 1 sprint yarışları, bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde onaylanan değişikliklerin ardından 2023 için yeni bir formata kavuştu.

Formula 1, 2023'teki sprint programına "sprint shootout" olarak bilinen ikinci bir eleme seansının ekleneceği yeni bir formatta ilk defa gerçekleştirilecek. Sprint shootout, sprint yarışının sıralamasını belirleyecek.

Yeni format, ilki bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'si olmak üzere bu sezon altı yarışta kullanılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinde 29 Nisan Cumartesi günü sprint shootout yarışı saat 11.30'da ve sprint yarışı ise saat 16.30'da başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de ve 3. ayağı Avustralya'da Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen zafere ulaşmıştı. Sezonun 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde ise yine Red Bull takımından Meksikalı Sergio Perez birinci olmuştu.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 54

3. Fernando Alonso (İspanya): 45

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 38

5. Carlos Sainz (İspanya): 20

Lance Stroll (Kanada): 20

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